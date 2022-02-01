Стало известно, в какой зоне карантина находится Харьковская область 1 февраля.Как стало известно изданию Вечерний Харьков из сводки Министерства здравоохранения Украины, 31 января Харьковская область находится в оранжевой зоне карантина.
В частности, в Харьковской области почти в девять раз превышен уровень заболеваемости – 668 случаев на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения. Также превышает допустимый максимум уровень госпитализации больных – 60,2 на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 50. Кроме того, на грани допустимого находится показатель коэффициента обнаружения случаев болезни – 19,5%, при максимально допустимых 20%.
Загруженность коек в «ковидных» больницах составляет 37,8%.
Напомним, что за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 1977 случаев коронавирусной инфекции, 269 человек выздоровели, 9 - скончались.