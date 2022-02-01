Часть домов в городе временно осталась без холодной воды.

По информации коммунального предприятия "Харьковводоканал", водоснабжения не будет в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ. Воды не будет по следующим адресам:ул. Героев Труда, 12-а (п. №1, стояк) до 18:00 01.02.22 г.; ул. Метростроителей, 3 (п. №2), ул. Астрономическая, 37, 39 до 20:00 01.02.22 г.ул. Маршала Рыбалко, 33 (спаренный стояк) до 17:00 01.02.22 г.пер. Пермский (ч/с), ул. Власенко, 9 (п. №4, стояк), ул. Власенко, 18 (стояк), ул. Академика Богомольца, 3 (п. №1, стояк) до 20:00 01.02.22 г.пер. Никитинский, 5 (стояк) до 17:00 01.02.22 г.ул. Сериковская (ч/с), ул. Кокчетавская (промзона) (ч/с), ул. Лозовская, 5, ул. Осетинская (ч/с) до 20:00 01.02.22 г.ул. Новгородская, 44 (п. №2, стояк) до 20:00 01.02.22 г.