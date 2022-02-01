До конца года остается 333 дня.

1 февраля во всем мире отмечают Китайский Новый год, День Робинзона Крузо, Всемирный день хиджаба, Неделю гармоничных межконфессиональных отношений, День "Измените свой пароль", День десерта кейк-поп, Международный день белого вина "Фурминт".В Ирландии - Праздник огней и факелов "Имболк" и День святой Бригитты, в Венгрии - День провозглашения республики, в США - День штата Техас, День свободы, День отважных старух, День автострахования, День тренеров афроамериканцев, День тёмного шоколада, День змеи, День вставания, День украшения конфетами и День пирога "Запечённая Аляска", во Вьетнаме - Вьетнамский Новый год "Тет Нгуен Дан", в Индии - День береговой охраны, на Маврикии - День отмены рабства, в Руанде - День героев, на Тибете - День Балдан Лхамо, в Алжире - День эвакуации, в Малайзии - День федеральных территорий, а в Никарагуа - День военно-воздушных сил.Православная церковь сегодня святого Макария, в народе его называют Весноуказателем.1 февраля именины у Антона, Арсения, Евфрасии, Макария, Марка, Мелетия, Николая, Петра, Саввы, Фёдора, Януария, Астины и Екатерины.