Вероятная причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем.Пожар произошел 1 февраля около 4:00 в квартире на пятом этаже девятиэтажного жилого дома по адресу улица Шарикова, 44. На момент прибытия спасателей горели домашние вещи и мебель в квартире. Площадь горения составляла 10 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.
Во время разведки бойцы ГСЧС спасли мужчину 1967 года рождения. С острым отравлением угарным газом его госпитализировали в токсикологическое отделение 2-й городской больницы. Также в квартире на 6-м этаже спасли еще одного мужчину 1954 года рождения, который не мог самостоятельно передвигаться. Ему оказали медицинскую помощь на месте, от дальнейшей госпитализации он отказался.
Через два часа пожар ликвидировали.
Напомним, в Харькове спасатели вынесли из огня пенсионерку.