В Чугуевском городском суде из-за нехватки судей не сформировали судейскую тройку для рассмотрения дела о крушении самолета Ан-26.

Суд Чугуева не смог сформировать коллегию для рассмотрения дела о крушении Ан-26. Производство передадут в Харьковский апелляционный суд. Там должны определить какой суд сможет сформировать коллегию и начать рассмотрение. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на руководителя аппарата Чугуевского городского суда Елену Сарматыцкую.Когда этот вопрос будет решен пока неизвестно.Напомним, в Чугуевском городском суде 28 января должно было пройти подготовительное заседание по делу о катастрофе самолета Ан-26. Суд удовлетворил ходатайство одного из обвиняемых в крушении о коллегиальном рассмотрении дела. На этом заседание завершилось.Напомним, самолет АН-26 потерпел крушение вечером 25 сентября 2020 года возле Чугуева. После падения самолет загорелся. На борту находились 27 человек, из них 20 - курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.В результате катастрофы погибли 25 человек. Еще двое были госпитализированы в тяжелом состоянии, на следующий день один из них скончался.