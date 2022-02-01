Во время выезда на вызов сотрудники полиции получили телесные повреждения и ожог глаз.

Инцидент произошел 15 января в 02:20 на улице Танкопия. Два инспектора патрульной полиции прибыли на вызов по факту нарушения общественного порядка. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.На месте была компания с явными признаками алкогольного опьянения. При общении с правоохранителями две женщины вели себя агрессивно и кидались в драку. На замечания прекратить противоправные действия 26 и 51-летние харьковчанки не реагировали и применили против полицейских газовый баллончик.Женщинам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.