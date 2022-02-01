Парень 30 января ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Правоохранители устанавливают местонахождение Никиты Кодака 2007 года рождения. Парень 30 января около 16:00 ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщают в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.Приметы: рост около 150 см, худощавого телосложения.Был одет в синюю куртку, фиолетовую толстовку с капюшоном, спортивные брюки и обувь черного цвета.Полицейские просят всех, кому известна информация о местонахождении разыскиваемого, сообщить в полицию по телефонам: 0577471202, 0684455361 или 102.