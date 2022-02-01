На Харьковщине будут судить полицейских, которые пытали мужчину, чтобы он признал себя виновным в убийстве.

Областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника одного из отделов ГУНП в области и оперуполномоченного по факту пыток (ч. 2 ст. 127 УК Украины), а также в отношении судебно-медицинского эксперта по факту заведомо ложного заключения, совмещенного с обвинением в тяжком преступлении (ч. 2 ст. 384 УК Украины).По данным следствия, в ноябре 2019 года в Харьковской области убили мужчину. На место прибыли полицейские и узнали, что умерший мужчина дружил с местным жителем. Чтобы быстрее раскрыть убийство, заместитель начальника одного из отделов полиции и оперуполномоченный решили использовать запрещенные методы досудебного расследования для получения данных о возможной причастности мужчины к преступлению.В тот же день к месту проживания мужчины приехали правоохранители. Увидев, что он спит, полицейские начали избивать его деревянной палкой по спине, прижали его голову к подушке, чтобы мужчина не мог дышать. Потом надели на него наручники, доставили в отдел полиции, где долгое время поочередно избивали его пластиковой бутылкой, заполненной водой.Судебно-медицинский эксперт составил и предоставил органу досудебного расследования заведомо ложные выводы судебно-медицинской экспертизы, в которых умышленно не указал наличие у потерпевшего телесных повреждений, причиненных мужчине работниками полиции.Санкция статьи, инкриминируемая полицейским, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.Судебно-медицинскому эксперту грозит до пяти лет лишения свободы.