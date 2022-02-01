Ему грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

Новобаварской окружной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении ранее судимого 35-летнего мужчины по факту заведомо ложного сообщения о подготовке взрыва, совершенного повторно. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.16 декабря около 13:00 на линию 102 позвонил мужчина и сообщил, что заминировал железнодорожный вокзал. Правоохранители провели тщательную проверку помещения вокзала и привокзальной территории, в ходе которой взрывоопасные предметы и вещества не обнаружены.Установлено, что звонил житель Николаевской области, который ранее был судим за такое же преступление.Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет.