31 января досудебное расследование по уголовному производству завершено.

Подозреваемому в смертельном ДТП вручен обвинительный акт, направленный в Московский районный суд города Харькова для рассмотрения по существу. В результате аварии три человека погибли на месте, среди которых трехлетний ребенок.Травмировались четыре человека. По заключению экспертов, водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.Напомним, авария с участием пяти транспортных средств произошла 25 ноября около 17:30 в районе перекрестка кольцевой дороги и улицы Салтовское шоссе. Водитель MAN с полуприцепом выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и спровоцировал ДТП.41-летнего мужчину сразу задержали и на следующий день сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.Мужчине грозит наказание в виде тюремного заключения сроком от 7 до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от семи до десяти лет.