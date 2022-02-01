Вещество растительного происхождения зеленого цвета изъяли в присутствии родителей и направили на экспертизу.

Инцидент произошел во время патрулирования в поселке Песочин. Правоохранители обратили внимание на молодого человека, который при виде полицейского автомобиля резко изменил направление движения. Об этом сообщили в группе «Полицейские офицеры громад в Харьковской области».При общении 17-летний парень нервничал, а на вопрос о запрещенных веществах ответил, что приобрел для собственного употребления "шишки".На место вызвали следственно оперативную группу.