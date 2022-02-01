Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Лидер Блока Светличной «Разом!» народный депутат Украины Юлия Светличная вместе с 280 коллегами-парламентариями поддержала данный проект закона.

Разработка закона обусловлена тем, что сейчас предоставление льгот и услуг ветеранам войны регулируется 156 нормативными правовыми актами и осуществляется 19 органами государственной власти.«Такое количество нормативно-правовых актов, дублирующих друг друга, вносит путаницу в процесс обеспечения прав и свобод ветеранов войны, а значительное количество органов государственной власти, заботящихся о предоставлении услуг и льгот, приводит к размытости ответственности», – говорится в документе.В пояснительной записке к законопроекту указывается, что целью принятия документа является законодательное закрепление определений «Государственная политика социальной защиты ветеранов войны», «Система социальной защиты ветеранов войны», «Комплексный обзор системы социальной защиты ветеранов войны», а также нормирование механизма стратегического планирования развития системы социальной защиты ветеранов войны.Проектом закона усиливается роль центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по поддержке предпринимательских инициатив среди ветеранов и пострадавших участников Революции достоинства.Кроме того, внедряется разработка государственных, региональных и местных программ социальной защиты защитников и членов их семей. Речь идет, в частности, об установлении дополнительных гарантий социальной защиты защитников, пострадавших участников Революции достоинства, а именно: бесплатное получение психологических, социальных и образовательных услуг, а также усиление их социальной защищенности на случай безработицы.– Это будет не только действенной поддержкой ветеранам войны, но и мотивацией для желающих защищать государство, – считают в Блоке Светличной.