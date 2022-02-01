В феврале цена голубого топлива для основной массы жителей Харькова и области не изменится – для тех, кто заключил годовой тариф с «Харьковгаз сбыт», стоимость газа останется на уровне 7,99 гривны за кубометр. Хотя некоторые поставщики даже снизили свои базовые цены. Дальнейшее подорожание зависит от стоимости, по которой Украина будет покупать топливо на бирже.

Цены поднимутся на 10–20%

Харьковчанам устанавливают бесплатные счетчики

Не всем удается поставить прибор

Без счетчика заплатите втрое дороже

Газоснабжающие компании обнародовали свои ценники на февраль 2022 года – в зависимости от поставщика цены будут колебаться от 7,70 грн до 11,99 грн за кубометр.Согласно мониторингу «Газправды», по сравнению с январем одна компания снизила годовую цену с 8,10 грн до 7,70 грн за кубометр. Остальные поставщики оставили годовые предложения без изменений. Большинство, а именно 38 компаний, установили цены ниже 8 грн за кубометр.В частности, для харьковчан и жителей области, клиентов «Харковгаз сбыта», тариф остался неизменным – 7,99 грн за кубометр.Самый выгодный ценник по сравнению с январем снизился до 7,70 грн. Столько за кубометр просит компания «ЭРУ людям». 7,799 грн за кубометр – предложение компании «Энерджи трейд групп». Только на 0,001 грн больше – 7,80 грн за кубометр – предлагает компания Neogas. Далее следуют: «Эвода трейд КП Луцкводоканал» (7,88 грн), «Черкассы сбыт» и «Уманьгаз сбыт» (7,89 грн), «Топливэнерго (7,90 грн за куб), «Энергогарантия» (7,95 грн). Газоснабжающая компания «Нафтогаз України» предложила традиционные 7,96 грн за кубометр. Такую же цену обнародовали «Газпостачсервис» и «Тернопольоблгаз сбыт». Остальные компании имеют ценники от 7,98 до 11,99 грн за кубометр.Напомним, до конца текущего отопительного сезона газ для бытовых потребителей не подорожает. Действующие годовые базовые предложения будут действовать до конца апреля 2022 года. Газоснабжающие компании обычно пересматривают их раз в месяц, но по условиям договора изменять цены могут только в сторону понижения.А с мая компании должны запустить годовые базовые тарифы на сезон 2022–2023 годов. Их презентация ожидается в апреле.Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко прогнозирует, что цены на газ до конца весны вырастут на 10–20%. Размер подорожания будет зависеть от стоимости, по которой топливо будет покупать Украина на бирже. В то же время, считает эксперт, власти страны не понимают, как выйти из этой ситуации, поэтому будут перекладывать все расходы на население.Дефицита газа, по словам эксперта, на сегодняшний день нет, но он грозит Европе в 2022 году, а Украина, как известно, напрямую зависит от поставок голубого топлива. Хранилища в Европе заполнены сейчас только на 56%. Этот показатель на 15% ниже средних значений за последние десять лет. На прошлой неделе газ продавался по цене $1100 за тысячу кубометров.– Что же касается запасов газа в хранилищах Украины, то с учетом текущих прогнозов погоды их хватит до завершения отопительного сезона, но при условии дополнительных поставок из стран ЕС. Так как на количество газовых запасов влияет состояние смежного рынка электроэнергии, то есть потребность генерации в угле и их уровень запасов, то тут сложно сказать, на сколько с учетом аварийных поставок нам хватит собственных запасов, – говорит эксперт.Тем временем в домах харьковчан сейчас активно устанавливаются бесплатные газовые счетчики.– У нас на подъезде появилось объявление, что на следующей неделе проводится установка газовых счетчиков, а посему на пять дней отключат газ. Всем желающим обзавестись бесплатным прибором предлагалось позвонить по одному из указанных телефонов и оставить заявку с указанием удобного дня установки, – рассказывает жительница Салтовки Нина Сергеевна. – Дозвониться, честно говоря, оказалось очень сложно, телефоны либо были заняты, либо вовсе не отвечали. Ну заявку я все-таки оставила, прибор поставили – полстены теперь занимает эта «красота». Заплатила только за новый шланг и вентиль – 250 гривен.А вот ее сосед пенсионер Леонид Петрович оказался более экономным – прослышав, что предстоит раскошелиться на 250 гривен, тут же сбегал на рынок и купил все необходимое вдвое дешевле.– Мастер не возражал, – поделился он.Между тем далеко не все стремятся заиметь бесплатные приборы.– Нет, я пока подожду, – говорит жительница того же подъезда Зоя. – Посмотрю, сколько соседям за месяц накрутят эти счетчики и тогда уже решу, стоит ли мне им обзаводиться.– Я сам купил прибор, уже договорился об установке. Да, это недешево, но зато газомер маленький, аккуратный. Мне его установят в уголке, за сушилкой – так, что его практически и видно не будет, – рассказал Антон Сергеевич.А вот Михаил Александрович и рад бы поставить газомер, но для этого ему нужно разбирать всю встроенную мебель на одной из стен.– Пришел мастер, посмотрел и говорит: «Снимайте шкаф!». Дело в том, что над плитой прибор вешать нельзя, чтобы не нагревался, а вся стена занята. У меня все подогнано сантиметр к сантиметру, миллиметр к миллиметру,а значит всю стену практически развалить надо, – сетует жилец. – Пока отказался.Вынужденно осталась без прибора и одинокая пенсионерка Лариса Григорьевна.– Оказалось, что газовая труба у меня «спрятана». Предыдущие жильцы, у которых я квартиру покупала, положили плитку впритык к трубе, а сверху еще и пластиковым коробом ее закрыли. Нужно освобождать. Газовщик говорит, что не будет этого делать – нужно самой все организовать. А как мне организовать, если я одна? – пожаловалась женщина.Между тем, как предупредили в «Харьковгоргаз», тем потребителям, которые оказались от установки бесплатного газового счетчика, газ обойдется втрое дороже.– Если вы отказываетесь от установки счетчика, подписываете акт об отказе. И вас переводят на граничные нормы потребления газа согласно Кодексу газораспределительных систем (утвержденному Постановлением КМУ №2494 от 30.09.2015 г.). А граничные нормы в три раза выше ныне действующих. То есть вы будете платить не за 3,28 кубометра с человека, как сейчас платите за газовую варочную плиту, а за 9,8 кубометра, – рассказала «Вечернему Харькову» пресс-секретарь АО «Харьковгоргаз» Марина Зубова.