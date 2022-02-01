Общеукраинский локдаун отменяется. Между тем Харьковщина почти в восемь раз превысила критический уровень заболеваемости. С понедельника школам области рекомендовано уйти на дистанционку. Правда, в Харькове иное мнение на этот счет.

Министр призывает вакцинироваться

Заболеваемость в восемь раз превышает допустимую

Городские продолжают учиться

Несмотря на то, что уже в ближайшие недели ожидается до 40–60 тысяч больных в сутки, правительство не планирует введение общегосударственного локдауна из-за повышения заболеваемости ковидом.– Украина большая, и распространение коронавирусной болезни, регистрация случаев и нагрузка на систему здравоохранения неоднородна. Одна область может выйти из красного уровня эпидопасности, другая — зайти, поэтому общегосударственного локдауна не будет, – сообщил министр охраны здоровья Виктор Ляшко. – Мы рассчитываем пройти этот период в адаптивном карантине, чтобы не подвергать коллапсу систему здравоохранения и минимизировать влияние на экономику.По словам министра, адаптивный карантин, который предусматривает возможность ужесточения или смягчения противоэпидемических ограничений в каждой конкретной области, исходя из местной ситуации с заболеваемостью, доказал свою эффективность в 2021 году во время двух волн заболеваемости ковидом.– В первую волну десять областей не заходили на красный уровень эпидопасности, осенью – шесть областей, — напомнил глава Минздрава.В то же время он отметил, что новый штамм омикрон является более заразным и передается быстрее. А посему призвал носить маски, соблюдать противоэпидемические правила и вакцинироваться.На Харьковщине заболеваемость ковидом почти в восемь раз превышает норму – 595 случаев на 100 тысяч населения при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения. Судя по оперативной сводке МОЗ, Харьковская область все еще находится в желтой зоне карантина, хотя рискует вернуться в оранжевую. На грани максимально допустимого находится показатель коэффициента обнаружения случаев болезни – 17,6% при максимально допустимых 20%, а также уровень госпитализации больных – 58,7 на 100 тысяч населения при максимально допустимых 60.Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Минобразования рекомендовало перевести учащихся 5–11 классов, а также студентов университетов и ПТУ на дистанционное обучение как минимум на две недели. Это решение поддержали на Харьковщине – с понедельника, 31 января, региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям рекомендовала отправить школьников области на дистанционку.– Рекомендовано Харьковскому городскому совету, районным государственным администрациям, органам местного самоуправления решить вопрос о переводе на дистанционную форму обучения вузы, ПТУ, заведения среднего образования с 31 января на две недели, – говорит директор Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Любовь Махота. – Рекомендовано на местных комиссиях рассмотреть данный вопрос и принять решение.Однако в школах областного центра дистанционку в 5–11 классах решили не вводить. Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.– Рассмотрев вопрос об организации образовательного процесса в учебных заведениях во время пандемии, члены комиссии постановили проводить постоянный мониторинг состояния заболеваемости учащихся и персонала учебных заведений и в случае необходимости организовать образовательный процесс для учащихся 5–11 классов с использованием технологий дистанционного обучения в соответствии с рекомендациями МОЗ, – сообщили в мэрии.В то же время запрещается проводить в очной форме любые массовые образовательные, спортивные и культурно-художественные мероприятия в учебных заведениях, организованные экскурсии, участие групп учащихся в туристических поездках. Также будет усилена разъяснительная работа в школах, детсадах по организации образовательного процесса в условиях карантина.