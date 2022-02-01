Со вчерашнего дня, 31 января, в Украине вступил в силу приказ Министерства охраны здоровья от 30 ноября 2021 года, расширяющий перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против Covid-19.

Согласно приказу, к списку тех, кто подлежит обязательной вакцинации от ковилда на период действия карантина, установленный Кабинетом министров, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, добавляются работники: органов местного самоуправления; учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности; коммунальных предприятий, учреждений и организаций.Работники этих учреждений, которые не получили по крайней мере одну дозу вакцины от ковида до 31 января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.Это требование не касается людей, которые имеют абсолютные противопоказания к прививкам от коронавирусной болезни и медицинское заключение в подтверждение этого.Напомним, с 8 ноября прошлого года вакцинация стала обязательной для педагогов и работников центральных и местных органов власти. 9 декабря перечень дополнили работниками предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих к сфере управления центральных органов исполнительной власти; работниками учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги заведений защиты прав детей, реабилитационных заведений; работниками предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства ("Укрпошта", "Укрзалізниця" и др.).30 ноября Минздрав расширил перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против Covid-19.Все работники вышеупомянутых учреждений, которые не прививаются от COVID-19, отстраняются от работы без сохранения зарплат.По состоянию на 31 января в Украине за сутки зафиксировано 22 026 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 2 865 детей и 337 медработников. Госпитализированы 2 322 человека, скончались 78.