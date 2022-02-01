В Харьковской таможне состоялась рабочая встреча с руководством Харьковской дирекции железнодорожных перевозок. Главная тема – организация надлежащего взаимодействия по вопросам таможенного контроля и товаров, которые поступают на станцию Купянск-сортировочный.

– Харьковская таможня заинтересована в создании надлежащих условий для обслуживания субъектов внешнеэкономической деятельности. Ведь от объемов взыскания таможенных платежей при таможенном оформлении в Харьковской области зависит наполнение бюджета, – подчеркнул и.о. первого заместителя начальника Харьковской таможни Евгений Сафонов.Он отметил, что таможней проводится постоянная работа по привлечению субъектов к процессу таможенного оформления в регионе.В связи с тем, что в зоне деятельности таможенного поста "Купянск" расположена одна из крупнейших в Украине пограничная передаточная железнодорожная станция Купянск-сортировочный, которая входит в транспортный коридор Азия – Европа, обслуживанию субъектов ВЭД уделяется самое пристальное внимание.Стороны обсудили ряд рабочих вопросов относительно дальнейшего взаимодействия в направлении создания условий для субъектов ВЭД, осуществляющих таможенное оформление на станции Купянск-сортировочный.И.о. первого заместителя начальника Харьковской таможни Евгений Сафонов отметил положительный результат от встречи и подчеркнул, что все рабочие вопросы можно всегда решить за круглым столом – таможня открыта и готова к сотрудничеству.