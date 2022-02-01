Без паники – Россия не заинтересована громить Украину. Цель раздутой военной истерии – отвлечь внимание людей от реального уровня жизни, растущих тарифов и непомерно высоким цен на гипотетическую огромную угрозу, которую может создать военная агрессия РФ. Такое мнение высказал доктор политических наук Игорь Полищук в программе «Точка зору» на «Телеканале р1».

Оснований для паники нет

Телевизор всегда проигрывает холодильнику

Чтобы отвлечь внимание людей от проблем

– Если проанализировать совокупность имеющихся фактов, то можно однозначно сказать: оснований для паники нет.Просто нужно отделять информационные атаки от реальной жизни. Если мы этому научимся, то будем жить в ХХI веке проще и лучше. Украина имеет поддержку. Я просто поражаюсь, насколько нас поддерживает западный мир. Такой поддержки не было никогда. Да, всегда были какие-то отдельные позиции, которые и сегодня немного прослеживаются. Вот например, как ведут себя Германия и Франция. Они не настолько четко поддерживают Украину. Германия даже свое воздушное пространство не предоставила для прилета британских самолетов, которые доставляли нам оружие. Но я бы эту ситуацию не драматизировал.– Среди таких заявлений много фейков. Насколько я знаю, американцы не давали такой команды, они опровергли это заявление. Нужно научиться, так сказать, отделять зерна от плевел. Да, это непросто. Я профессор и то иногда попадаю впросак. Сегодня огромное количество информационных ресурсов, и не все ты можешь сразу протестировать на правду или ложь. Сейчас эпоха постправды, то есть никого уже не интересует истина. Главное – хайп, поэтому ситуация очень запутана. Я считаю, что в университетскую программу нужно обязательно ввести курс информационной гигиены, чтобы обучить людей элементарной информационной грамотности, критическому мышлению.– Безусловно, государство должно разъяснять подобные моменты путем информационных программ, роликов, чтобы люди были в курсе текущей ситуации. Президент говорит: «Мне каждый день на стол ложится аналитическая справка, я прекрасно знаю реальное состояние вещей» и так далее. Безусловно, информация, которая попадает ему на стол, во многом секретна и не всю ее можно обнародовать. Но хотя бы основные социальные моменты просто необходимо озвучивать. Этим должен заниматься специальный отдел в аппарате Офиса президента по работе с населением. В такой напряженной ситуации выход только один – власть должна объяснять свои действия, работать на предупреждение. Я говорю об информационной инициативе. Парламент должен собраться и заглушить информационную волну, которую применяет Россия или какая-то другая страна. Вместо этого народные избранники ушли на длительные каникулы. Некоторые депутаты работали в это время в округах, Юлия Светличная, например. Однако таких единицы.– Потому что у нее есть подготовка. Одно дело – когда человек пришел, условно говоря, с улицы, абсолютно из другой сферы деятельности. И совсем другое – когда он имеет теоретическую, практическую подготовку и так далее. Тогда он иначе воспринимает события, сразу видит определенную подноготную. Моментально улавливает, что это за информация и кто мог запустить ее в информационное пространство. А когда человек просто пришел из шоу-бизнеса, где привык каждый день креативить с коллегами, создавать хайпы, как принято сейчас говорить, то такое мышление транслируется и на государственную политику. Однако телевизор в конце концов всегда проигрывает холодильнику – такова закономерность. Сколько хайпов не выдумывай, но, если люди не видят реальных подвижек в своей жизни, они перестают тебя воспринимать.– Местная власть сегодня будет объективно перемещаться в центр внимания общества. Все же видят, что центральная власть, мягко говоря, не дорабатывает. В таком случае весы ответственности так или иначе склоняются в сторону местной власти. Ответственность руководителя области значительно вырастает. Чтобы сдержать ситуацию на местах, нужно иметь умение, подготовку и главное – желание.Основная проблема в Донецке и Луганске, которая не позволила им противостоять российской агрессии, заключалась в том, что не было значительной проукраинской прослойки. А на Харьковщине есть такой вот пласт интеллигенции, который направляет. Кроме того, объективно сложилось, что бизнес, торговый бизнес очень прагматичен. Предприниматели прекрасно понимают, что если придет Россия, бизнес просто отберут. Так что всем яснее ясного: Россию тут не ждут.– Я готов подписаться под каждым словом этого заявления. Главнокомандующий не может выступать в этой ситуации как посторонний аналитик. Его прямая ответственность – гарантировать безопасность жителям второго по населенности областного центра Украины. Вместо этого он позволяет себе некие гипотетические высказывания, которые вызывают у людей панику. Народ ориентируется на кого? На первое лицо государства. Поэтому я поддерживаю такие правильные заявления от команды Юлии Светличной. Как говорится, друг познается в беде. Так и тут: как проявляют себя политики в подобных сложных ситуациях, как они высказываются – все это демонстрирует их настоящее лицо. Честь и хвала Блоку Юлии Светличной «Разом!», который очень точно и своевременно выступил с заявлением о том, что Харьков всегда был, есть и будет украинским.– Я думаю, что это дело совершенно не ко времени для Украины. В моем понимании оно абсолютно непродуманно и, вызвано, вероятно, какими-то эмоциями. Это просто атака на своего потенциального соперника по будущей избирательной кампании.– Конечно. Чтобы отвлечь внимание людей от проблем – падения уровня жизни, высоких платежек, непомерных цен и так далее. То есть это технологии переключения внимания с реальных насущных проблем, с которыми сталкиваются люди каждый день, на вот такие выдуманные смыслы.Скажу даже больше – цель всей этой военной истерии, как мне кажется, тоже в том, чтобы отвлечь внимание людей от их низкого уровня жизни на гипотетическую огромную угрозу, которую может создать военная агрессия России. Хотя я скажу честно, что, исходя из огромного объема информации, который я анализирую в ходе своей работы, я не вижу никакого смысла затевать сегодня России полномасштабную войну против Украины. Другое дело, что у соседей могут сработать какие-то эмоции, и высшее руководство способно предпринять некие агрессивные шаги, но это абсолютно не вписывается в логику здравого смысла. Да, такая вероятность существует, но она очень мала. И именно она является предметом нашей тревоги. А в реальности Россия просто не заинтересована громить Украину – это точно.– Пройдет несколько недель, и мы вздохнем с облечением. Все будет нормально.– Безусловно: хочешь мира – готовься к войне.