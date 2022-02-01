Харьковский мажор, который сбил насмерть человека и сбежал с места ДТП, хочет на госслужбу в миграционную службу.

Харьковчанин Тигран Енгибарян, который в 2018 году за рулем Toyota Camry, сбил на пешеходном переходе студента, а потом скрылся, подал декларацию на должность сотрудника отдела противодействия нелегальной миграции управления миграционного контроля. Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр В своей декларации 21 летний Енгибарян указал только наличные деньги: 20 тысяч долларов, 10 тысяч евро и 320 тысяч гривен. А недвижимости и автомобиля у него якобы нет.Напомним, что 16 января 2018 года около Toyota Camry под управлением Тиграна Енгибаряна вылетела на встречную полосу на Салтовском шоссе, когда дорогу перебегал Володя Виношкин. Водитель не притормозил, сбил студента и скрылся с места происшествия. Студент скончался на месте аварии, а автомобиль виновника смертельной аварии нашли лишь через несколько часов неподалеку.28 августа 2018 года коллегия судей Апелляционного суда Харьковской области приняла решение освободить Енгибаряна с испытательным сроком в три года.