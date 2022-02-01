Харьковские полицейские разыскали 14-летнего подростка.Как сообщает пресс-служба областного главка, накануне вечером, 31 января, в полицию поступило сообщение от мужчины, который сообщил, что пропал его 14-летний сын.
Менее чем за сутки полицейские разыскали парня на одной из улиц Основянского района Харькова. С ним провели профилактическую беседу и сейчас решают вопрос о привлечении родителей подростка к административной ответственности.
Напомним, что ранее харьковские полицейские разыскали пропавшую девушку-подростка, которая из-за конфликта с родителями не хотела возвращаться домой и ночевала у родителей.