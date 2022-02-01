По информации городских телеграм-каналов, в Харькове во время движения загорелся автомобиль.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из публикаций в городских телеграм-каналах, в районе Индустриальной во время движения по дороге загорелся автомобиль ВАЗ 2110. Пожар произошел в моторном отсеке транспортного средства.Согласно опубликованной видеозаписи , водитель автомобиля принялся сразу же тушить возгорание, зачерпывая воду из лужи и выливая ее на огонь.О том, был ли у водителя огнетушитель и вызвал ли он пожарных - не сообщается.Напомним, что ранее в Харькове во время пожара на теплотрассе пострадал бездомный