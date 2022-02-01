Харьковская область оказалась в пятерке отстающих регионов по темпам проведения вакцинации от полиомиелита.

Как сообщает Центр общественного здоровья Украины, в 2021 году уровень охвата прививками детей против полиомиелита составил 80%, что недостаточно для формирования коллективного иммунитета.Одним из регионов, который оказался в пятерке отстающих стала Харьковская область, где прививку получили лишь 73,5% детей до одного года, 74,2% – 18-месячные дети, 71,5 – 6-летние, 70,6% – 14-летние.В ЦОЗ отмечают, что в Украине дети до 6 лет, которые не получили или пропустили прививку против полиомиелита, находятся в серьезной опасности. Чтобы предоставить каждому ребенку индивидуальную защиту от инфицирования полиовирусом, с 1 февраля 2022 года начинается кампания по иммунизации против полиомиелита.Напомним, что ранее из-за родителей-антивакцинаторов в Украине ребенок заболел полиомиелитом . Симптомы болезни у ребенка обнаружили 13 декабря во время его пребывания в больнице из-за лечения другого заболевания. А уже 24 декабря у малыша уже были признаки вялого нижнего парапареза (ослабление двигательной активности мышц ног).