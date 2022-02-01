Штамм коронавируса омикрон распространяется с беспрецедентной скоростью, поэтому им инфицируются практически все, однако вакцинированные люди перенесут его легче, считает главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Омикрон в конечном итоге найдет почти каждого. Многие вакцинированные, возможно, заразятся, но, скорее всего, за некоторыми исключениями, смогут избежать госпитализации и смерти, сообщает CNN со ссылкой на американского специалиста.По мнению врача, наиболее серьезные последствия данного штамма испытают непривитые люди, по ним омикрон нанесет главный удар.Напомним, ранее директор Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге говорил, что в ближайшие два месяца омикрон-штамм коронавируса, перемещаясь с запада на восток, станет серьезным испытанием для систем здравоохранения многих стран Европы – может заразиться более половины населения.