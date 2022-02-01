В Северо-Восточном межрегиональном управлении по исполнению уголовных наказаний Министерства юстиции под руководством начальника межрегионального управления полковника внутренней службы Георгия Романова проведено расширенное заседание коллегии.В мероприятии приняли участие члены коллегии межрегионального управления, руководители структурных подразделений, руководители подчиненных учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов, а также приглашенные гости – начальник Управления обеспечения деятельности в южном регионе Департамента по исполнению уголовных наказаний полковник внутренней службы Андрей Явтушенко, начальник ГУ ГСЧС в Харьковской области генерал-майор службы гражданской защиты Александр Волобуев, начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области полковник полиции Станислав Перлин.
Мероприятие началось на базе государственного учреждения «Дикановская исправительная колония (№12)». Участники расширенного заседания коллегии межрегионального управления ознакомились с объектами учреждения и государственного предприятия, пересмотрели презентацию выставки производимой продукции.
Также в учреждении были проведены показательные тактико-специальные учения военизированного формирования межрегионального управления «Циклон», группы быстрого реагирования и кинологической службы Дикановской исправительной колонии (№12).
Во время основной части коллегии состоялось награждение ведомственными наградами персонал межрегионального управления и подчиненных учреждений по результатам работы в 2021 году. После чего участники просмотрели фильм-презентацию «2021 год: итоги и достижения».
В ходе заседания были заслушаны доклады о результатах оперативно-служебной и финансово-хозяйственной деятельности учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов в 2021 году. Также были определены приоритетные направления деятельности на 2022 год.