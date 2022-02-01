В Северо-Восточном межрегиональном управлении по исполнению уголовных наказаний Министерства юстиции под руководством начальника межрегионального управления полковника внутренней службы Георгия Романова проведено расширенное заседание коллегии.

В мероприятии приняли участие члены коллегии межрегионального управления, руководители структурных подразделений, руководители подчиненных учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов, а также приглашенные гости – начальник Управления обеспечения деятельности в южном регионе Департамента по исполнению уголовных наказаний полковник внутренней службы Андрей Явтушенко, начальник ГУ ГСЧС в Харьковской области генерал-майор службы гражданской защиты Александр Волобуев, начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области полковник полиции Станислав Перлин.Мероприятие началось на базе государственного учреждения «Дикановская исправительная колония (№12)». Участники расширенного заседания коллегии межрегионального управления ознакомились с объектами учреждения и государственного предприятия, пересмотрели презентацию выставки производимой продукции.Также в учреждении были проведены показательные тактико-специальные учения военизированного формирования межрегионального управления «Циклон», группы быстрого реагирования и кинологической службы Дикановской исправительной колонии (№12).Во время основной части коллегии состоялось награждение ведомственными наградами персонал межрегионального управления и подчиненных учреждений по результатам работы в 2021 году. После чего участники просмотрели фильм-презентацию «2021 год: итоги и достижения».В ходе заседания были заслушаны доклады о результатах оперативно-служебной и финансово-хозяйственной деятельности учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов в 2021 году. Также были определены приоритетные направления деятельности на 2022 год.