Нечистые на руку дельцы выманивают у людей немалые средства под предлогом спасения близких людей., похищают деньги с карт, обирают до нитки, «впаривая» несуществующий товар или «беспроцентный» кредит, оставляют доверчивых женщин без квартир, а стариков – без накопленных «на смерть» сбережений. Кто чаще поддается на уловки аферистов и как не попасть в сети к жулику?

Критичность мышления снизилась

Сами все рассказывают

Распознать мошенника непросто

В Украине процветает мошенничество. Столкнуться с аферистами может всякий, но не каждый становится их жертвой. Жадность, тщеславие, трусость, эгоизм, глупость – именно эти человеческие слабости злоумышленники используют себе во благо. Но жулик играет не только на низменных чувствах. Даже очень хороший и порядочный человек может легко попасться на желании помочь, например, милой беззащитной девушке-провинциалке, которая растерялась в большом городе, или «попавшему в беду» родственнику, оказавшемуся в сложном положении «другу». Вероятность оказаться в капкане существует у любого человека.По мнению декана гуманитарно-правового факультета Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», кандидата психологических наук, доцента Максима Жидко, мошенничество процветает в Украине, как и во многих других постсоветских странах, по одной простой причине – падение общего уровня образования, снижение критичности мышления и его архаизация, то есть регрессия к очень простым древним формам. Ну и, конечно же, не обходится без незыблемой веры людей в «халяву».– Как и во всех экономически кризисных странах, у нас до сих пор сильна вера в «халяву» – магическое действие, при котором ты без каких-либо усилий получаешь все, не заплатив за ничего или заплатив сущую мелочь. Именно этой особенностью пользуется большинство экономических мошенников, – рассказал «Вечернему Харькову» Максим Жидко.По словам психолога, потенциальные жертвы зачастую сами вываливают преступникам всю информацию о себе.– Не надо идеализировать мошенников: за исключение профессиональных воров на доверии, у них нет каких-то специальных знаний и навыков профайлинга (методик для составления психологического портрета человека. – Прим. ред). Чаще всего они действуют по стандартному алгоритму, теряясь при встрече оригинального ответа. Записей случаев подобного троллинга мошенников полно в YouTube, – говорит специалист. – Другой вопрос, что в силу психологической инфантильности даже на восьмом году войны наши граждане до сих пор весьма доверчивы и стеснительны. Поэтому они сами, без особых усилий со стороны аферистов, выкладывают всю информацию о себе (даже в соцсетях) и стесняются попросить документы или перепроверить звонок из банка встречным звонком на горячую линию.Рекомендация психолога в этом случае может быть только одна – при коммуникации с незнакомыми людьми помните: язык мой – враг мой.– Больше слушайте, задавайте уточняющие вопросы, не стесняйтесь перепроверять информацию. В условиях военного времени, когда, естественно, поднимает голову преступность, не бойтесь исходить из потенциальной опасности людей, требующих от вас самый главный ресурс в гибридных войнах — информацию, – советует Максим Жидко. –И меньше всего думайте о том, что вы способны распознать мошенника. Это иллюзия. По опыту своего участия в расследовании криминальных дел я могу совершенно точно сказать, что это «слабое место» большинства преступлений.