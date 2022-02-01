Следователи Харьковщины завершили расследование по делу о пьяном смертельном ДТП.

По информации правоохранителей, трагедия произошла ночью 25 августа в поселке Кегичевка. Водитель Peugeot Expert в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на женщину, оставил пострадавшую в беспомощном состоянии и скрылся с места происшествия. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте.В тот же день полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.135 (оставление в опасности), ч. 3 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Также водителю избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.28 января досудебное расследование по уголовному производству завершено. Подозреваемому вручен обвинительный акт, направленный в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 10 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 5 до 10 лет.