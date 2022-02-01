Харьковские правоохранители завершили досудебное расследование в отношении этнической группировки, которая требовала деньги у студентов и иностранцев.

Следователи выяснили, что в начале прошлого года 53-летний уроженец одной из стран Центральной Азии создал и возглавил организованную преступную группу, в которую привлек четырех представителей своей этнической диаспоры.Организатор группы, позиционируя себя так называемым «старшим» по диаспоре в Харькове, предлагал гражданам, которые проживали в Харькове, помощь в решении вопросов, связанных с возвратом долгов.«Члены группы подыскивали заказчиков их «услуг» и за долю от суммы реального или мнимого долга разыскивали должников, запугивали их физической расправой, а если у потерпевших не было достаточных средств – удерживали их против воли до момента, пока их родственники или знакомые не передавали необходимую сумму злоумышленникам», - рассказали в полиции.4 июля после передачи одним из пострадавших очередного «транша», участников ОПГ задержали. У злоумышленников изъяли полученные незаконным путем средства, видеозаписи издевательств над потерпевшими, а также другие доказательства совершенных преступлений. Также во время обыска в доме одного из задержанных полицейские нашли и освободили пострадавшего, которого незаконно лишили свободы.Фигурантам грозит уголовная ответственность по статьям за вымогательство, похищение людей и угон транспортного средства. 31 января прокуратура утвердила обвинительный акт, который уже направлен в суд для рассмотрения по существу. За совершенные правонарушения злоумышленникам грозит уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.