Прокуратура Харькова направила в суд обвинительный акт в отношении ранее судимого 35-летнего мужчины по факту заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве, совершенном повторно.

В прокуратуре рассказали, что 16 декабря около на линию 102 позвонил по телефону мужчина и сообщил, что заминировал железнодорожный вокзал.Правоохранители провели тщательную проверку помещения вокзала и привокзальной территории, в ходе которой взрывоопасные предметы и вещества не обнаружены.Установлено, что телефонный вызов совершил житель Николаевской области. «Шутит» о подготовке взрыва он не впервые и раньше уже был судим за это. Теперь мужчине грозит лишение свободы от четырех до восьми лет.