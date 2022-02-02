В Минздраве опубликовали статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией на Харьковщине.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официальной информации Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 2121 случай коронавирусной инфекции, 335 человек выздоровели, 12 - скончались.Так, по состоянию на 2 февраля, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 269979 случаев заболевания, 237989 человек выздоровели, 6603 - скончались.