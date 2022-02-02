До конца года остается 332 дня.

2 февраля во всем мире отмечаются День сурка, День самообновления, Всемирный день чтения вслух, День ежа, День ездовых собак, Всемирный день гавайской гитары, Всемирный день водно-болотных угодий.В Дании сегодня День битвы при Миссунде, в Эстонии - День свечей и День заключения Тартуского договора, в Испании - День Богоматери из Канделарии, в США - День подписания документов, День небесных блюд, День картофельных шариков и День женского спорта, в Японии - День двух хвостиков, во Франции - Блинный день, в Азербайджане - День молодёжи, в Таиланде - День изобретателя и День сельского хозяйства, на Филиппинах - День Конституции.Православная церковь сегодня почитает Евтимия Великого.2 февраля именины у Семена, Инны, Риммы, Лаврентия, Артема, Павла и Захара.