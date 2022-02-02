Часть домов в городе временно осталась без холодной воды.

По информации коммунального предприятия "Харьковводоканал", водоснабжения не будет в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ. Воды не будет по следующим адресам:пер. Никитинский, 5 (стояк), ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 17:00 02.02.22 г.ул. Власенко, 9 (п. №4, стояк) до 20:00 02.02.22 г.ул. Фесенковская, 16 (п. №2, стояк) до 17:00 02.02.22 г.ул. Кашубы, 7 (п. №2, стояк) до 17:00 02.02.22 г.ул. Новгородская, 44 (п. №2, стояк) до 20:00 02.02.22 г.