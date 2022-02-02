В МОЗ опубликовали данные эпидемиологических показателей и сообщили, в какой зоне карантина оказалась Харьковская область 2 февраля.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из сводки Министерства здравоохранения Украины, 2 февраля Харьковская область находится в оранжевой зоне карантина.В частности, в регионе почти в 10 раз превышен уровень заболеваемости – 723 случая на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения, а также уровень госпитализации больных – 63,8 на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 50. Кроме того превышает норму показатель коэффициента обнаружения случаев болезни – 20,6%, при максимально допустимых 20%.Загруженность коек в «ковидных» больницах составляет 39,2%.Напомним, что за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили рекордное для региона количество заболевших - 2121. 335 человек выздоровели, 12 - скончались.