Из-за ЧП задержали несколько поездов.Инцидент произошел 1 февраля в 18:45 в Первомайской ОТГ на перегоне Тройчато – Лихачево. Электропоезд сообщением Лозова – Харьков насмерть сбил мужчину, который по неизвестным причинам находился на путях. Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.
Задержка движения указанного электропоезда составила 2 часа 6 минут. Также были задержки 3 других электропоездов - на 1 час 55 минут и 48 минут и 39 минут соответственно, одного пассажирского поезда (№ 795 на 29 минут) и двух товарных поездов.
Напомним, в Харьковской области насмерть сбили пешехода.