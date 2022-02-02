Коммунальщики проводят ремонтные работы на трубопроводах в различных районах города.

В ряде районов временно прекращена подача горячей воды. Как сообщили в КП «Харьковские тепловые сети», в Основянском районе выполняется замена 100 м транзитного трубопровода по пр. Гагарина, 90. Работы продлятся с 9:00 до 16:00. Горячей воды временно не будет по адресам: пр. Гагарина, 82, 84, 84/86, 86, 90, 92, 94, 94-а.В Индустриальном районе проводится замена задвижек на центральном тепловом пункте. Работы продлятся с 9:00 до 16:00. Горячей воды временно нет по ул. Библика 1-а, 1-г, 2-а, 2-д, 4-а, 1-д, пер. Мира, 6, 6-а, ул. Свистуна, 2.В Холодногорском районе ведется замена транзитного трубопровода. Работы продлятся с 9:00 2 февраля до 18:00 3 февраля. Временно горячей воды не будет по таким адресам:- ул. Золочевская, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 8, 8-а, пер. Золочевский 1-й, 1, 3, ул. Инициативная, 10/24, 4, ул. Огаревская, 16, ул. Старопрудная, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ул. Игоря Муратова, 26, 28, 30.Кроме того, проводится устранение дефекта по ул. Ильинской, 59, под. 2. Услуга будет возобновлена ​​в 18:00 2 февраля. Горячей воды временно не будет по ул. Баррикадной, 26, ул. Ильинской, 57, 59, 61, 63, 65, 68, 72, ул. Подлесной, 9, ул. Полтавский Шлях, 144, ул. Волонтерской, 1, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 61-65, в пер. Усенко, 2.