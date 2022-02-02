Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

ДТП произошло в селе Новая Ивановка Лозовского района 1 февраля в 23:46. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.45-летний водитель автомобиля «Volkswagen», житель Дергачевского района, работает в службе такси Харькова.1 февраля он выехал на вызов компании из трех мужчин и одной женщины. Они ехали из Харькова в село Доброволье Лозовского района. Двигаясь по улице Центральной в селе Новая Ивановка, водитель не выбрал безопасную скорость движения, взлетел с моста и перевернулся.В результате аварии травмировались трое мужчин – 45-летний водитель и пассажиры 42 и 62 лет.Информация о событии зарегистрирована в журнале единого учета.