В Роганской ОТГ планируют выделить землю для добычи песка фирме, которая уже фигурировала в расследованиях о незаконной добычи недр.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков , в руководстве Роганской громады, председателем которой является Мария Черненко, планируют выделить 10 гектаров земли для добычи песка фирме «ООО «НПФ Бархан». Речь идет о карьере, расположенном на территории района.По информации депутатов местного совета, соответствующий вопрос перед голосованием на сессии был вынесен на обсуждение Комиссии по вопросам аграрной политики, земельных отношений, использования природных ресурсов и экологии.Однако депутаты Блока Светличной «Разом!», в частности глава комиссии Юрий Поликарпов, выступили против такой инициативы руководства громады. Во фракции заявляют, что подобные вопросы не должны выноситься на голосование без учета открытого мнения жителей поселка.«Такие вопросы могут быть вынесены на сессии только после проведения открытых общественных слушаний. Люди должны быть информированы – какие преимущества будет иметь громада, если разрешит аренду земли под такой вид деятельности. Какие риски это может вызвать, или наоборот, убедиться в отсутствии негативных последствий. Для этого не нужно много – только организовать встречу жителей поселка с руководством общины и пригласить на встречу представителей компании, претендующей на аренду земли под такой вид деятельности», - подчеркивают в партии.Стоит отметить, что фирма ООО «НПФ Бархан», о которой идет речь, является фигурантом расследования по незаконной добычи песка в карьере, где компании собираются выделить землю. Кроме того, в рамках производств правоохранители накладывали арест на технику фирмы, которая использовалась в роганском карьере.В частности, согласно материалам судебного производства, компания нарушила договор аренды земли для добычи песка. Вместо 2 гектаров, которые были выделены «НПФ Бархан» для разработки карьера, фирма вела деятельность на 152 гектарах, захватив участок земли почти в 76 раз больше выделенного.Также правоохранители судились с компанией по факту неуплаты налоговых обязательств за использование недр для добычи полезных ископаемых, а по состоянию на 21 декабря 2021 года «НПФ Бархан» имеет налоговый долг в размере 582 633.71 гривен. Кроме того, против деятельности фирмы подавала иски Государственная экологическая инспекция.Напомним, что как ранее сообщало издание Вечерний Харьков, главе Роганской объединенной территориальной громады Мария Черненко было начислено 54000 гривен зарплаты, что превысило зарплату украинских министров.