Правоохранители открыли уголовное производство, виновнику грозит до трех лет лишения свободы.

Утром 1 февраля к правоохранителям обратилась 42-летняя харьковчанка. Женщина сообщила, что обнаружила тело своего пса с огнестрельным ранением на территории частного домовладения. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.На месте полицейские установили, что собака находилась на привязи. В доме временно никто не проживает, хозяйка каждый день приходила кормить пса.По данному факту следователем Харьковского РУП №1 возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 3 лет.