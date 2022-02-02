Следователи сообщили о подозрении частному нотариусу по факту злоупотребления полномочиями с целью получения неправомерной выгоды, что повлекло за собой тяжкие последствия интересам государства.

Как сообщает областная прокуратура, в январе 2020 года частный нотариус незаконно зарегистрировал за гражданином право собственности на нежилые помещения подвала по улице Чернышевской, принадлежащих громаде города Харькова. По информации издания Вечерний Харьков, речь идет о сыне экс-главы областного совета Сергея Чернова.Площадь указанных помещений составляет около 270 кв.м, а их стоимость – около 2 миллионов гривен.Если вина фигурантов расследования будет доказана в суде, им может грозить от пяти до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества или без таковой.