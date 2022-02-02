Изюмский городской районный суд признал виновным 26-летнего мужчину в разбое и умышленном тяжком телесном повреждении, что повлекло смерть потерпевшего

Суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Установлено, что ранее неоднократно судимый мужчина, не имевший постоянного места работы, обратился к знакомому, пожилому жителю села Грушуваха Барвенковского района с просьбой иногда ночевать в доме пенсионера.Злоупотребляя гостеприимством, злоумышленник стал иногда приходить и оставаться в доме без ведома пенсионера. 26-летний мужчина скрывался на чердаке, куда пожилой мужчина из-за состояния здоровья не поднимался.9 января 2021 мужчина находясь на чердаке дома, услышал телефонный в котором дедушка сказал, что получил пенсию. Злоумышленник решил похитить деньги у пенсионера.Он успел найти только одну купюру, но хозяин дома увидел его. Пенсионер ударил мужчину палкой в шею. Злоумышленник стал наносить удары кулаками пенсионеру в лицо, а когда тот упал, продолжил бить его по туловищу.Убедившись, что потерпевший больше не может сопротивляться, злоумышленник вытащил из его кармана деньги, унес из дома другое имущество и покинул дом.Пенсионер в результате полученных травм скончался.