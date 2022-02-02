В одной из машин водитель был пьян.

2 февраля около 21:20 на проспекте Героев Сталинграда столкнулись автомобили Peugeot и Hyundai. Об этом сообщили в управлении патрульной полиции Харьковской области.По предварительной информации, водитель Peugeot при изменении направления движения не убедился в безопасности и столкнулся с Hyundai.При оформлении ДТП патрульные обнаружили у водителя авто Hyundai признаки алкогольного опьянения. От прохождения досмотра водитель отказался в присутствии свидетелей.На водителя автомобиля Hyundai патрульные составили административный протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КУоАП.На водителя автомобиля Peugeot составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Материал будет передан в суд.Напомним, под Харьковом в результате аварии пострадал мужчина.