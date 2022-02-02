Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составляет почти 600 тысяч гривен.

Следователи направили в суд обвинительный акт в отношении 38-летней женщины по факту мошенничества, совершенного повторно по предварительному сговору группой лиц. Об этом сообщают в Харьковской областной прокуратуре.С сентября по октябрь 2021 года женщина вместе с двумя сообщниками 5 раз обманули пенсионеров на территории города Змиев. Установлено, что мужчины поочередно звонили пожилым людям, представлялись врачами и сообщали, что их родным срочно необходима операция. При этом «врачи» предупреждали, что к ним придет медсестра, которой необходимо передать деньги на лечение для родных.Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до трех лет.