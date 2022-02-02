Есть миф, что чем выше плотность газобетона, тем выше его прочность, и тем выше дом можно из него построить. На самом деле лишь часть этого утверждения правдива.

Развеиваем очередной миф о газоблоке

На что обратить внимание при выборе плотности газобетона

Насколько теплым должен быть дом?

Насколько хорошо стены должны поглощать звуки?