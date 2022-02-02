Есть миф, что чем выше плотность газобетона, тем выше его прочность, и тем выше дом можно из него построить. На самом деле лишь часть этого утверждения правдива.Действительно, чем прочнее любой строительный материал (и совсем не обязательно газоблок), тем более высокие стены можно построить.
Это связано с тем, что верхние ряды кладки создают давление на нижние ряды, расположенные над фундаментом. И чем больше таких рядов в кладке, тем выше здание, и тем сильнее нагрузка на нижние ряды. Поэтому из кирпича М100 строят только одноэтажные здания, из М150 - здания высотой до 3-х этажей. А если Вам нужно построить жилое здание высотой в 7 этажей, покупайте только кирпич М200.
Развеиваем очередной миф о газоблокеОднако самая главная часть постулата, которая касается плотности, это просто миф! Плотность газоблока, как и любого другого материала, никак не влияет на марку прочности! Разница в плотности - это разное количество пор. В газоблоке D500 меньше пор и больше самого газобетона. У такого материала поры занимают 85% объема блока. У газоблока D300 на долю пор приходится 95% всего объема. Такой материал более хрупкий, и проще крошится при неаккуратной транспортировке. Однако он вовсе не менее прочный! Что у газоблока D300, что материала D500 марка прочности одна и та же - порядка М125.
Поэтому если Вам нужно построить маленький дачный домик или коттедж высотой в 2 этажа, это не повод выбирать именно блоки плотностью D300. Тем более, что цена также не зависит от плотности!
На что обратить внимание при выборе плотности газобетонаПри выборе блоков той или иной плотности Вас должны интересовать только 2 вопроса:
- Насколько теплым должен быть дом?
- Насколько хорошо стены должны поглощать звуки?
Кроме того, чем ниже теплопроводность, тем выше коэффициент шумопоглощения. Если Вы живете в тихом районе, нет смысла покупать газоблок D300. Вам вполне подойдет D500 или “средний” вариант - D400.
Вопрос экономии также не стоит, потому что блоки Д300 и Д500 продаются в одну цену. Заказать качественный газобетон по цене ниже, чем у конкурентов, Вы сможете в интернет-магазине Тривита.