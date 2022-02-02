На улице Пушкинская произошла авария с участием двух автомобилей.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из публикации в городском телеграм-канале ВЕХА, на улице Пушкинская, в районе перекрестка с улицей Лермонтовская, произошла авария с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения образовалась небольшая пробка.Предварительно, в аварии никто не пострадал. На данный момент все обстоятельства выясняют патрульные полицейские, которые прибыли на место ДТП.Напомним, что ранее стало известно, что виновник смертельного ДТП Енгибарян планирует стать госслужащим