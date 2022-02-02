Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели 84-летнего жителя Харьковской области.

Как сообщили в пресс-службе полиции, авария произошла накануне вечером, 1 февраля, между станциями Лихачево и Тройчатое.84-летний житель Лозовского района переходил железнодорожные пути непосредственно перед приближением электропоезда «Краматорск-Харьков». Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось. От полученных травм пенсионер погиб на месте аварии.Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений отделения полиции №1 Лозовского районного отдела полиции, решается вопрос об открытии уголовного производства.