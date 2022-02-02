Мужчина из ружья расстрелял домашнего пса. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до трех лет.

По информации отдела коммуникаций областного главка, мертвую собаку с огнестрельным ранением обнаружила хозяйка во дворе своего частного дома 1 февраля и обратилась в полицию.На месте происшествия полицейские установили, что собака находилась на привязи во дворе дома, где никто временно не проживает. Однако хозяйка ежедневно приходила кормить животное.По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье за жестокое обращение с животными. Виновнику убийства собаки грозит лишение свободы сроком до трех лет.