Суд признал виновной ранее судимую 40-летнюю женщину по факту предложения и предоставления неправомерной выгоды должностному лицу.

Согласно материалам следствия, в мае 2020 года, в городе Лозовая, женщина предложила следователю 6000 грн за закрытие уголовного производства в отношении ее сына, который совершил грабеж.Полицейский сразу сообщил об этом руководству и через несколько дней, когда женщина во время допроса в качестве свидетеля передала следователю часть денег, ее задержали.Приговором Лозовского горрайонного суда Харьковской области злоумышленницу признали виновной и назначили ей наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.