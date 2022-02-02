Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 38-летней женщины по факту мошенничества, совершенного повторно по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщил руководитель окружной прокуратуры Сергей Прилуцкий, досудебным расследованием установлено, что осенью прошлого года женщина вместе со своими двумя сообщниками совершила пять эпизодов мошеннических действий на территории города Змиев.Следователи установили, что мужчины поочередно звонили пенсионерам, представлялись врачами и сообщали, что их родным срочно необходима операция. При этом «врачи» предупреждали, что к ним придет медсестра, которой необходимо передать деньги на лечение для родных. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет почти 600 тысяч гривен.В настоящее время обвинительный акт по «медсестре» направлен в Змиевский районный суд Харьковской области.Если ее вина будет доказана, женщине грозит наказание в виде штрафа 3000 до 4000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до трех лет.