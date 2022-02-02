Популярность необычных фотоаппаратов связана с созданием качественных фотографий, с помощью которых удастся реализовать многочисленные задачи и проблемы. Любители получают отличный источник создания запоминающихся кадров, а профессионалы могут без ограничений реализовывать свои умения, удовлетворяя требования клиентов.Именно беззеркальные камеры могут похвастаться высоким качеством съемки. Они отличаются малым весом, работают существенно быстрее и тише. Но беззеркальные камеры не дешевые, поэтому их покупают в основном профессиональные фотографы. Еще одно преимущество – смена объектива. Для визирования используется электронный видоискатель или дисплей.
Дополнительно преимущества следует обозначить так:
- компактные размеры;
- стойкая и долговечная конструкция;
- стабилизация сенсора;
- прямая и точная фокусировка;
- высокое качество съемки видео.
Система байонетРасстояние между объективом и матрицей существенно меньше в сравнении с другими фотоаппаратами. Это позволяет использовать объективы с длинным фокусом. Фотоаппарат совмещается с несколькими видами крепления, поэтому использование разных инструментов не ограничивается. Именно такой механизм крепления и называется байонетом. Каждый производитель имеет свой конкретный байонет, соблюдая стандарт соответствия. Во время покупки фотоаппарата необходимо учитывать систему такого крепления.
ВидоискательИз-за особой конструкции у беззеркальных камер электронный видоискатель (EVF). Изображение переходит с матрицы на камеру, соответственно анализируется не только картинка, но и коррекция еще до того, как фотограф сделает кадр. Такое преимущество актуально для новичков, которые только начинают создавать фотографии.
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