Харьковские зоозащитники просят помощи в спасении кота.Как сообщают в обществе спасения животных, кот, которого назвали Кристиан, самостоятельно пришел к людям за помощью четыре дня назад. В ветеринарной клинике животному диагностировали почечную недостаточность второй степени и на данный момент проводят курс лечение инфузионной терапией и антибиотиками. Также у кота выявили воспаление глаз, которое лечат каплями.
По информации зоозащитников, в скором времени им придется забирать животное под их наблюдение, поэтому необходима помощь в сборе средств для лечения животного. Соответствующие реквизиты в службе спасения животных разместили на своей официальной странице в соцсетях.
Напомним, что ранее в Харькове жители Новых Домов массово ловили сбежавшего от ребенка поросенка.