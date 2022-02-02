Изюмский горрайонный суд признал виновным 26-летнего мужчину в разбое и умышленном тяжком телесном повреждении со смертельным исходом. Ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По информации областной прокуратуры, ранее неоднократно судимый мужчина, который также не имел постоянного места работы, обратился к своему знакомому, пожилому жителю села Грушеваха, с просьбой периодически ночевать в его доме.Злоупотребляя гостеприимством владельца дома, злоумышленник стал иногда приходить и оставаться в доме без его ведома. В частности, скрывался на чердаке, куда из-за своего физического здоровья пенсионер подниматься не мог.Так, 9 января прошлого года, с чердака он услышал телефонный разговор хозяина дома, в котором пенсионер рассказывал, что получил пенсию. Злоумышленник решил воспользоваться моментом и украсть деньги.Согласно материалам следствия, мужчина успел найти только одну купюру, когда хозяин дома увидел его. Пенсионер ударил палкой грабителя по шее, однако злоумышленник стал наносить удары кулаками пенсионеру в лицо, а когда тот упал, продолжил бить его по туловищу.Убедившись, что потерпевший больше не может сопротивляться, грабитель вытащил из его кармана деньги, унес из дома другое имущество потерпевшего, после чего покинул дом.Пенсионер в результате полученных травм скончался.