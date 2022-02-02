Изюмский горрайонный суд признал виновным 26-летнего мужчину в разбое и умышленном тяжком телесном повреждении со смертельным исходом. Ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.По информации областной прокуратуры, ранее неоднократно судимый мужчина, который также не имел постоянного места работы, обратился к своему знакомому, пожилому жителю села Грушеваха, с просьбой периодически ночевать в его доме.
Злоупотребляя гостеприимством владельца дома, злоумышленник стал иногда приходить и оставаться в доме без его ведома. В частности, скрывался на чердаке, куда из-за своего физического здоровья пенсионер подниматься не мог.
Так, 9 января прошлого года, с чердака он услышал телефонный разговор хозяина дома, в котором пенсионер рассказывал, что получил пенсию. Злоумышленник решил воспользоваться моментом и украсть деньги.
Согласно материалам следствия, мужчина успел найти только одну купюру, когда хозяин дома увидел его. Пенсионер ударил палкой грабителя по шее, однако злоумышленник стал наносить удары кулаками пенсионеру в лицо, а когда тот упал, продолжил бить его по туловищу.
Убедившись, что потерпевший больше не может сопротивляться, грабитель вытащил из его кармана деньги, унес из дома другое имущество потерпевшего, после чего покинул дом.
Пенсионер в результате полученных травм скончался.