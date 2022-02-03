В Минздраве опубликовали статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией на Харьковщине.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официальной информации Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 1827 случаев коронавирусной инфекции, 494 человека выздоровели, 10 - скончались.Так, по состоянию на 3 февраля, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 271806 случаев заболевания, 238483 человека выздоровели, 6613 - скончались.